Altay, Gençer Cansev'e lisans çıkaramadı

Transfer yasağı bulunan Altay'ın yeniden takıma döndürmeye çalıştığı stoper Gençer Cansev'den kötü haber geldi. İki sezon önce Altay'da oynayıp takımdan ayrılan ve başka kulüp bulamayan Gençer'e lisans çıkmadı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Sezon öncesi ilk hazırlık kampından günümüze dek takımımızda olan ve tüm çalışmalara katılarak iyi bir form grafiği çizen Gençer Cansev'in lisansı, FIFA ve TFF nezdinde gösterdiğimiz tüm çabalara rağmen, transfer yasağı ve ilgili statüler sebebiyle çıkarılamamıştır" denildi.