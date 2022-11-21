İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2022 Pazartesi / 27 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6319
  • EURO
    19,1007
  • ALTIN
    1040.9
  • BIST100
    4570.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti
Spor

Altay, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Altay, Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta kapanış mücadelesinde sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 22:13 - Güncelleme:
Altay, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig 14. hafta kapanış maçında Altay, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Gençlerbirliği'nden Ahmet Arda Tuzcu'nun müdahalesiyle top kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Ozan Ergün, Ahmet Arda Tuzcu'nun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.

Bu arada Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı takımının başında ilk maçına çıktı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Ozan Ergün, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Elmas

ALTAY: Ozan Evrim Özenç, Kutay Yokuşlu (Dk. 76 İbrahim Öztürk), Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Zeki Yıldırım, Arda Gezer (Dk. 90 Enes Yetkin), Mehmet Gündüz (Dk. 76 Yusuf Tekin), Naderi (Dk. 90 Özgür Özkaya), Tolga Ünlü (Dk. 90+3 Deniz Kadah), Paixao

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Mert Kula, Muhammed Bayır, Barış Alıcı, Grechyshkin, Aksel Aktaş (Dk. 55 Ulusoy Mert Kabasakal), Bieliaiev, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 76 Kağan Özkan), İlker Karakaş (Dk. 62 Gökhan Altıparmak)

GOL: Dk. 24 Paixao (Penaltıdan) (Altay)

SARI KARTLAR: Dk. 84 Kağan Özkan (Gençlerbirliği), Dk. 84 Zeki Yıldırım, Dk. 88 Naderi (Altay)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.