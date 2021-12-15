Altay Giresun'da zorlanmıyor

DHA 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:42 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:42

Siyah-beyazlılar, geçen sezon birlikte Süper Lig'e yükseldiği yeşil-beyazlı ekibi son 3 maçta deplasmanda yenmeyi başardı. Altay, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Giresun'daki maçları 2-1 kazanmayı bildi.

İki maçı Giresun Atatürk Stadı'nda kazanan Altay, Çotanak Spor Kompleksi'nde de galibiyet gördü. Geçen sezon Giresunspor'u yeni evinde mevcut kadroda yer alan Erhan Çelenk ve Marco Paixao'nun golleriyle yenen siyah-beyazlılar, hedefini yine mutlak 3 puan olarak belirledi. Altay'da sakatlıkları sona eren Poko, Eren, Kazımcan ve Björkander takıma dönerken, Zeki ile Cebrail'in de cezaları sona erdi. İlk kez geniş bir kadroya kavuşan teknik direktör Mustafa Denizli, sezon başından bu yana derin bir nefes aldı.