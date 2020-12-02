Altay - Giresunspor maçında galip çıkmadı

IHA 02 Aralık 2020 Çarşamba 15:50 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 15:50

TFF 1. Lig'de ev sahip ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen 7. hafta karşılaşmasında Altay ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Traore ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktan şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.

26. dakikada Erhan Çelenk’in sağdan yaptığı ortaya ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Paixao’nun pozisyonunda kaleci Tolgahan Acar topu tek yumrukla kornere çeldi.

31. dakikada Eren Tozlu ile çarpışan İbrahim Öztürk yerde kaldı, hakem pozisyonu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Tavares’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Caner Hüseyin Bağ, plase vuruşla kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 0-1

55. dakikada Harun Alpsoy yaklaşık 25 metreden kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu attı, kaleci Onurcan Piri topu uzanarak kontrol etti.

57. dakikada Paixao’nun sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topa yükselen Ziya Alkurt kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direkten oyun alanının dışına çıktı.

82. dakikada sol taraftan Ziya Alkurt ile serbest vuruş kullanan Altay’da ceza sahası içinde topa ters dokunuş yapan Sergen Piçinciol, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Caner Ak xx, Cemal Alpay xx, Suat Güz xx

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Tolga Ünlü xx, İbrahim Öztürk xx, Berkay Sülüngöz xx, Özgür Özkaya xx, Harun Alpsoy xx, Yılmaz Özeren x (Yekta Kurtuluş dk. 67 x), Regattin x (Kappel dk. 46 x), Ziya Alkurt xx (Eren Erdoğan dk. 90 ?), Erhan Çelenk x (Gnanduillet dk. 67 x), Paixao xx

Yedekler: Burak Öğür, Kazımcan Karataş, Rıdvan Şimşek, Thiam, Eren Erdoğan, Kuban Altunbudak, Lokman Gör

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Giresunspor: Tolgahan Acar xx (Onurcan Piri dk. 46 xx), Kerem Kalafat xx, Diarra xx, Sadi Karaduman xx, Hayrullah Bilazer xx, Erol Can Akdağ x, Uzodimma xx, Tavares xx (Sergan Piçinciol dk. 73 x), Traore xx (Muhammed Himmet Ertürk dk. 62 x), Caner Hüseyin Bağ xxx, Eren Tozlu xx

Yedekler: Arda Kılıç, Milinkovic, Yasin Ozan, Alperen Aydın, İshak Doğan, Fatih Yılmaz, Madinda

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Caner Hüseyin Bağ (dk. 31) (Giresunspor), Sergen Piçinciol (dk. 82 k.k) (Altay)

Sarı Kartlar: Erol Can Akdağ, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Eren Tozlu (Giresunspor), Erhan Çelenk, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Kappel, Berkay Sülüngöz, Harun Alpsoy (Altay)