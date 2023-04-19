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Spor

Altay - Göztepe derbisinde taraftar olmayacak

İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 23 Nisan Pazar günü Altay ile Göztepe arasında oynanacak İzmir derbisine sarı-kırmızılı taraftarlar alınmayacak.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 13:58 - Güncelleme:
Altay - Göztepe derbisinde taraftar olmayacak
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Spor Toto 1. Lig'in 34. haftası Altay ile Göztepe arasında oynanacak İzmir derbisine sahne olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 23 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmada deplasman tribünde yerlerini alamayacak.

OLAYLI İLK MAÇ

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanan ve Göztepe'nin ev sahipliği yaptığı karşılaşma, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Daha sonra çıkan kararda ise iki takım da hükmen yenilgi cezası alırken, olaylar sebebiyle Altay'a 6 maç, Göztepe'ye ise 4 maç saha kapatma cezası verilmişti. Bu mücadelede Altay tribününden atılan bir işaret fişeği Göztepeli bir taraftara isabet ederken, sahaya giren Göztepeli başka bir taraftar ise Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldırmıştı.

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