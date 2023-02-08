İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2023 Çarşamba / 18 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,83
  • EURO
    20,183
  • ALTIN
    1135.19
  • BIST100
    4505.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay-Göztepe maçında Ozan Evrim Özenç'i yaralayan sanığa tahliye!
Spor

Altay-Göztepe maçında Ozan Evrim Özenç'i yaralayan sanığa tahliye!

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i korner bayrak direğiyle yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Mehmet Nihat A.'nın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 21:54 - Güncelleme:
Altay-Göztepe maçında Ozan Evrim Özenç'i yaralayan sanığa tahliye!
ABONE OL

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Mart'ta ilk duruşması görülecek davanın tek sanığı Mehmet Nihat A'nın tutuksuz yargılanma talebini değerlendirdi.

Mahkeme, Mehmet Nihat A'nın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'da yapılan müsabakada Altay taraftarlar F.E, 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme işaret fişeği

fırlatmış ve taraftar Mehmet Çakrı yaralamıştı.

Müsabakanın bu olay nedeniyle durduğu dakikalarda Göztepe taraftarları Mehmet Nihat A, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralamıştı. Hakem Emre Kargın, müsabakayı tatil etmişti. Mehmet Nihat A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı. Sanık hakkında Özençi yaraladığı gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklanmıştı.

Bu sanıklar hakkındaki iddianamenin kabulü kararının ardından F.F'nin dışındaki 18 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.