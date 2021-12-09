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Spor

Altay, Hatayspor maçına hazır

Altay, Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında evinde Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 20:29 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 20:29
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Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Altay, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Yeniden yapıldıktan sonra yarın kapılarını açacak Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman taktik çalışma ile tamamlandı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

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