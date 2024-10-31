Altay iç sahada galibiyeti unuttu

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, bu sezon şu ana kadar aldığı 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sonuncu sıranın bir üst basamağı olan 17. sırada bulunuyor. Mali açıdan sorunlar yaşayan ve topladığı 5 puanla bir türlü düşme hattından kurtulamayan siyah-beyazlılar, iç sahada beklentilerin çok uzağında kaldı. Taraftarının önünde 4 lig maçına çıkan İzmir ekibi, 24 Erzincanspor ve Fethiyespor'la berabere kalırken, Kastamonuspor ile Karaköprü Belediyespor'a ise kaybetti. Böylece Altay, taraftarının önünde oynadığı bu karşılaşmalarda galibiyet almayı başaramadı. Teknik direktör Gökhan Karaaslan ve öğrencileri, 3 Kasım Pazar günü Anada 01 FK'yı Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda mağlup ederek bu kötü gidişata son vermek istiyor.

Öte yandan Altay, Türkiye Kupası 2. Turu'nda yine iç sahada Karaman FK ile karşı karşıya gelmiş ve taraftarının önünde oynadığı bu karşılaşmayı da kaybederek kupaya veda eden taraf olmuştu.

Böylece siyah-beyazlılar, bu sezon hiçbir kulvarda evinde galibiyet almayı başaramadı.