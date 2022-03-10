Altay için Yeni Malatyaspor maçında hata lüksü yok

Ligde 26 puanla 18'inci sırada yer alan siyah-beyazlılar, 20 puanlı rakibine yenilirse matematiksel olmasa da psikolojik olarak havlu atacak. Kümede kalma barajının 6 puan gerisinde yer alan İzmir temsilcisinin puan kaybını tahammülü yok.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 8 puan toplayan İzmir temsilcisi Yeni Malatyaspor sınavına mutlak galibiyet hedefiyle hazırlanıyor. Taraftarının desteğini arkasına alarak Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ikinci zaferine imza atmak isteyen Altay'da kırmızı kart cezalısı sol bek Naderi forma giyemeyecek. Naderi'nin yokluğunda savunmanın solunda Kazımcan ya da Özgür görev alacak.