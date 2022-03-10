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Spor

Altay için Yeni Malatyaspor maçında hata lüksü yok

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altay, rakibi karşısında puan kaybı yaşaması halinde kümede kalma umutlarını iyice azaltacak.

10 Mart 2022 Perşembe 13:29 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 13:29
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Ligde 26 puanla 18'inci sırada yer alan siyah-beyazlılar, 20 puanlı rakibine yenilirse matematiksel olmasa da psikolojik olarak havlu atacak. Kümede kalma barajının 6 puan gerisinde yer alan İzmir temsilcisinin puan kaybını tahammülü yok.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 8 puan toplayan İzmir temsilcisi Yeni Malatyaspor sınavına mutlak galibiyet hedefiyle hazırlanıyor. Taraftarının desteğini arkasına alarak Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ikinci zaferine imza atmak isteyen Altay'da kırmızı kart cezalısı sol bek Naderi forma giyemeyecek. Naderi'nin yokluğunda savunmanın solunda Kazımcan ya da Özgür görev alacak.

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