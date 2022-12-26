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Spor

Altay, Kadın Futbol takımını ligden çekti

İzmir ekiplerinden Altay, Kadın Futbol Takımı'nın maddi imkansızlıklardan ötürü ligden çekildiğini açıkladı.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 13:07 - Güncelleme:
Altay, Kadın Futbol takımını ligden çekti
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Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu ekiplerinden Altay, ligden çekildiğini açıkladı.

Altay Kadın Futbol Takımı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A takımımızın yönetim kurulu kararı sonucunda maddi imkansızlıklar ve kısa vadede bir kaynak yaratılamayacak durumda olması sebebiyle ligden çekilme kararı aldığını üzülerek camiaya ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Büyük emekler ve fedakarlıklar sonucu 1,5 sene Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımımız için bugüne kadar elini taşın altına koyan herkese teşekkürü borç biliriz. Şubemiz bu karar sonrasında altyapı, spor okulu çalışmalarına devam ederek planlı ve sistemli bir şekilde Türkiye liglerine geri dönmeyi amaçlayacaktır."

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