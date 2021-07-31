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Spor

Altay, kaleci Mateusz Lis'le anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Altay, Wisla Krakow'da forma giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis'le prensip anlaşmasına vardı.

DHA31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:48 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:48
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Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Altay, aradığı kaleciyi Polonya'da buldu. Arsenal'dan kadrosun katmak istediği İzlandalı file bekçisi Alex Runarsson'la ücret konusunda anlaşamayınca alternatif isimlere yönelen siyah-beyazlılar, Polonyalı eldiven Mateusz Lis'le prensip anlaşmasına vardı. 1 numara için Yunan, Belçikalı ve Polonyalı 3 kaleciyi gündemine alan İzmir temsilcisi, Mateusz Lis ismi üzerinde karar kıldı.

Polonya'da Falubaz Zielona Gora ve Lech Poznan altyapısında yetişen 24 yaşındaki Mateusz Lis, daha sonra ülkesinde Miedz Legnica, Podbeskidzie, Rakow ve son 2 sezonda Wisla Krakow kulüplerinde forma giydi. Geçen sezon Wisla Krakow'da 27 maçta görev alan kaleci Lis, geçen hafta başlayan ligde takımının kalesini korudu. Geçmişte Polonya Ümit Milli Takımı'nda da oynayan kaleci Mateusz Lis, Polonya'nın en üst ligi olan Ekstraklasa'da toplam 69 müsabakada görev alırken, bir alt ligde 26 maça çıktı.

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