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Spor

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in durumu maç saatinde belli olacak

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında çıkan olaylar sebebiyle yarıda kalan Göztepe-Altay maçında saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in durumu maç saatinde belli olacak.

IHA2 Aralık 2022 Cuma 16:51 - Güncelleme:
Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in durumu maç saatinde belli olacak
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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanan karşılaşmada saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, Boluspor müsabakasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanan müsabakada tribünden sahaya atlayan bir Göztepeli taraftar, korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı. Yerde kalan Ozan, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. 29 yaşındaki kalecinin başında 4 cm'lik bir açılma olmuş ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleler sonrasında ertesi gün taburcu edilmişti.

Ozan, başındaki ağrılardan dolayı ve psikolojik olarak zor günler geçirdiği için bu hafta yapılan antrenmanlara katılmamıştı. 29 yaşındaki kalecinin 4 Aralık Pazar günü oynanacak Boluspor maçında oynayıp oynamayacağı ise maç gününde belli olacak. Öte yandan Altay'ın 2'nci kalecisi Eren Karataş'ın da sakat olmasından dolayı; henüz resmi maçı bulunmayan 3'üncü kaleci Mustafa Çalışkan, zorlu Boluspor maçında görev alabilir.

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