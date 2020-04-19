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Spor

Altay kalesini sağlama aldı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da 3 kalecinin sözleşmelerinin yeni sezonda devam edecek olması yönetimin elini rahatlatıyor.

DHA19 Nisan 2020 Pazar 14:23 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 14:23
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Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen birinci kaleci konumundaki Cihan Topaloğlu'nun mukavelesi 2021 yılında sona erecek. 2017-18'in devre arasında Ankaragücü'den transfer edilen ikinci kaleci Emre Koyuncu'nun kontratı 2021'de, 2016-17'den bu yana Altay'da olan üçüncü kaleci Aydın Bağ'ın sözleşmesi ise 2022'de bitecek.

Siyah-beyazlılarda bu sezon ilk yarıda görev alan kaleciler Emre ve Aydın performansları nedeniyle eleştirilmişti. Taraftarlar iki kalecinin hatalı goller yiyerek puan kayıplarına neden olduklarını belirtmişti. Yönetim ilk yarının son haftalarında forma giymeye başlayan Cihan'a güvenerek devre arasında kaleci takviyesi yapmadı. Cihan da yaptığı kurtarışlarla teknik ekibin ve yönetimin güvenini boşa çıkarmadı. Üç kalecinin de Altay'da mutlu oldukları belirtildi.

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