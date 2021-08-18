Altay Mısırlı golcü Rayan'ı kiraladı

DHA 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:01 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:01

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay ilk maçında evinde Yukatel Kayserispor'u 3-0 yenerken, transferde de mutlu sona ulaştı.

Bu sezon başında kadrosunu 8'i yabancı 9 takviyeyle yenileyen siyah-beyazlılar, Mısırlı golcüsüne nihayet kavuştu. İzmir ekibi uzun süredir peşinde olduğu Ahmed Yasser Rayan ile resmi sözleşme imzaladı. Son olarak ülkesinin Al Ahly takımında forma giyen Rayan'ın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi.

Rayan'ın hafta sonuna kadar lisansının çıkarılacağı ve cumartesi günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçının kafilesine dahil edileceği bildirildi. Mısır'da El Gounah takımında kariyerine başlayan 23 yaşındaki forvet Ceramica Cleopatra'da da oynadı. İlk kez yurt dışında top koşturacak Rayan, profesyonel kariyerinde çıktığı 48 maçta 23 gol attı. Altay'ın Alanyaspor maçının ardından 1 ya da 2 takviye daha yapıp transferi noktalaması bekleniyor.