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Spor

Altay, Mohammad Naderi'yi renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, İranlı sol bek Mohammad Naderi'yi yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:12 - Güncelleme:
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Altay, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan İranlı sol bek Mohammad Naderi'yi yeniden kadrosuna katarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Altay, mali sorunlar sebebiyle 1 dönemlik transfer yasağı almıştı. Bunun sonucunda siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon sözleşmesi biten veya davalık olan futbolcularına yöneldi. İzmir temsilcisi, son olarak İranlı sol bek oyuncusu Naderi'yi ikna ederek yeniden kadrosuna kattı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Altay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir sezondur formamızı başarıyla giyen futbolcumuz Mohammad Naderi 2 yıl daha bizimle. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz."

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