Altay, Mustafa Denizli ile beraberliği unuttu

DHA 10 Ekim 2021 Pazar 14:03 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 14:03

Süper Lig'de milli maç arasına 15 puanla 5'inci sırada giren Altay, oynadığı 8 maçta beraberlik almadı. Siyah-beyazlılar 5 galibiyet elde ederken, 3 kez de sahadan eli boş ayrıldı. 18 yıl sonra geri döndüğü ligde Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor (D), Göztepe, Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş'ı mağlup eden İzmir temsilcisi, Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor (D) ve Gaziantep FK'ya ise boyun eğdi. Siyah-beyazlılar bu periyotta 15 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 13 gol gördü.

Altay, teknik direktör Mustafa Denizli önderliğinde çıktığı 13 karşılaşmada bir kez bile berabere kalmadı. Siyah-beyazlı ekip geçen sezon Play-Off şampiyonu olduğu 1'inci Lig'de Mustafa Denizli önderliğinde oynadığı 5 müsabakada 5 galibiyet elde ederek hedefe ulaştı. İzmir temsilcisi geçen sezon bu periyotta Bereket Sigorta Ümraniyespor (D), Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor (2) ve Altınordu'yu dize getirdi.

Altay, 17 Ekim'de Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.