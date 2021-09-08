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Spor

Altay, Salih Sarıkaya'yı 3. Lig'e kiraladı

Altay, Kahta 02 Spor'dan kadrosuna kattığı Salih Sarıkaya'yı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a kiralık olarak gönderdi.

DHA8 Eylül 2021 Çarşamba 12:45 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 12:45
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın dış transferde 3'üncü Lig ekibi Kahta 02 Spor'dan sessiz sedasız kadrosuna kattığı Salih Sarıkaya'yı yine 3'üncü Lig'de mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a kiraladığı ortaya çıktı. Geçen sezon 3'üncü Lig'de 28 maçta 3 gol atan 23 yaşındaki sağ bek siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İzmir temsilcisi geçen sezon da Galatasaray altyapısından 3 yıllığına transfer ettiği Sefa Özdemir'i oynatmadan kiralık olarak Şanlıurfaspor'a gönderip, oyuncuyu bu sezon kadrosuna dahil etmedi. Öte yandan Altay, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Burak Kapacak konusunda Fenerbahçe'den olumsuz yanıt aldı.

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