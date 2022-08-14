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Spor

Altay, Serge Aka'yı ikna etmeye çalışıyor

Spor Toto 1. Lig'deki ilk maçında taraftarının önünde Samsunspor'a 2-0 kaybeden Altay, geçen sezon Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı giyen Serge Aka'yı yuvaya döndürmek için kolları sıvadı.

DHA14 Ağustos 2022 Pazar 13:04 - Güncelleme:
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Altay'da fazla forma şansı bulamayınca sözleşmesini tek taraflı feshederek lig bitmeden takımdan ayrılan Fildişili ön libero Serge Aka ile yönetimin pazarlık halinde olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu Altay formasıyla ligde 7, kupada 2 maça çıkmıştı.

Henüz hiçbir kulüple anlaşmayan Serge Aka'yı ikna ederek gelecekte oluşacak bir FIFA dosyasından daha kurtulmayı hedefleyen Altay yönetimi oyuncu ile temaslarını sürdürüyor. Altay'la feshettiği sözleşmesine göre yeni sezon için yıllık 600 bin avro alması gereken Aka, hiçbir kulüple anlaşmazsa bireysel çalışıp bu parayı hak edebilecek. Yönetim, kulüpten alacağı olan oyuncudan yeni sezon için ücretinde indirim yapmasını bekliyor.

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