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Spor

Altay, Serge Aka'yı transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Altay, Mısır'ın El Gouna takımında forma giyen Fildişi Sahilli önlibero Serge Aka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA5 Ağustos 2021 Perşembe 13:37 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 13:37
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, Serge Aka'yı resmen kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlıların daha önce prensipte anlaşma sağladığı Fildişi Sahilli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Mısır'ın El Gouna takımından Altay'a transfer olan 26 yaşındaki orta saha takıma dahil oldu.

Altay'ın her konuda anlaşma sağladığı Polonyalı kaleci Mateuzs Lis'in de resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Son olarak ülkesi Polonya'nın Wisla Krakow takımında oynayan 24 yaşındaki eldivenin kampa katılacağı açıklandı.

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