Altay Sinan Kaloğlu ile devam edecek

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kamuoyunda kulübün teknik direktörlük görevi ile ilgili çeşitli haberlerin yer aldığı belirtildi.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ile sözleşmemiz devam etmekte olup başka herhangi bir teknik direktör ile doğrudan veya dolaylı temasımız bulunmamakta ayrıca böyle bir yaklaşım tarafımızca doğru bulunmamaktadır. Kulübümüzle ilgili gelişmeler konusunda, yalnızca kulübümüz resmi hesaplarından yapılacak bilgilendirmelerin dikkate alınmasını rica ederiz."