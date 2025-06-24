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Spor

Altay şirketleşiyor

İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan Altay, bir süredir devam ettirdiği şirketleşme çalışmalarında sona geldi.

IHA24 Haziran 2025 Salı 11:33 - Güncelleme:
Altay şirketleşiyor
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Geçtiğimiz sezon şirketleşme komisyonu üyeleri tarafından kurulup genel kurulun onayından geçen Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları A.Ş, yapılan toplantılar sonucunda Başkan Yüksel Gürüz'ün yönetiminde yer alan oğlu Görkem Gürüz'e devredildi. Konuyla ilgili de siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Altay Spor Kulübü'nün profesyonel yarışmacı haklarının devri planlanan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları A.Ş.'nin hisse devri işlemleri, bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakkı Görkem Gürüz'e gerçekleştirilmiştir.

Kulübümüzün şirketleşme sürecinde önemli bir aşama daha tamamlanmış olup, bundan sonraki süreç; gerekli sicil tescil işlemleri ve Türkiye Futbol Federasyonu onaylarıyla nihayete erecektir.

Büyük Altay'ımızın geleceği adına atılan bu stratejik adımın, camiamıza ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını temenni eder; tüm Büyük Altay sevdalılarına saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

  • altay
  • şirketleşme
  • Yüksel Gürüz

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