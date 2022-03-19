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Spor

Altay, Sivasspor maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Altay, karşılaşma için son antrenmanını Sivas'ta yaptı.

AA19 Mart 2022 Cumartesi 16:50 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 16:50
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Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Sivasspor tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde koşu ile başlayan antrenmanda Altaylı futbolcular pas ve taktik ağırlık çalıştı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da antrenmandan önce teknik direktör Özbalta ve sportif direktör Tuna Üzümcü ile bir süre sohbet etti.

Siyah-beyazlı futbolcular antrenmandan önce Sivas'taki Altay Futbol Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor-Altay müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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