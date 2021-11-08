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Spor

Altay, son 5 haftanın lig sonuncusu!

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'a 1-0 yenilerek kötü gidişini sürdüren Altay, son 5 haftalık periyotta ligin en az puan toplayan takımı olarak dikkat çekti.

DHA8 Kasım 2021 Pazartesi 15:30 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:30
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Siyah-beyazlılar, son 5 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 1 puanla bu periyodun en başarısız takımı oldu. Bu karşılaşmalarda Gaziantep FK (D), VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (D) ve Antalyaspor'a (D) yenilip, Demir Grup Sivasspor'la berabere kalan İzmir ekibi, 3 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Siyah-beyazlılar, son 5 maçta 14 puan bıraktı.

Süper Lig'de 20 kulüp arasında Altay'dan sonra son 5 haftada en az puan toplayan takım 3 puanla Kasımpaşa oldu. Yukatel Kayserispor, Göztepe, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor ise aynı periyotta 4'er puanı hanelerine yazdırabildi. Ligde Beşiktaş'ı 2-1 yenerek son 5 maçını kazanan lider Trabzonspor 15 puanla son 5 haftanın da lideri olurken, Karadeniz ekibini 12 puan toplayan Medipol Başakşehir izledi. İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray ve Atakaş Hatayspor da son 5 müsabakalarında 10'ar puan toplayarak başarılı takımlar arasında yerlerini aldı.

O G B M A Y AV P

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1. Trabzonspor 5 5 - - 10 4 6 15

2. Başakşehir 5 4 - 1 11 8 3 12

3. Konyaspor 5 3 1 1 7 3 4 10

4. Galatasaray 5 3 1 1 8 5 3 10

5. Hatayspor 5 3 1 1 6 3 3 10

6. Alanyaspor 5 2 2 1 11 9 2 8

7. Giresunspor 5 2 2 1 5 3 2 8

8. Karagümrük 5 2 2 1 7 5 2 8

9. Gaziantep 5 2 1 2 8 6 2 7

10. Antalyaspor 5 2 1 2 7 7 0 7

11. Adana Demir 5 2 1 2 5 6 -1 7

12. Beşiktaş 5 2 - 3 7 8 -1 6

13. Ç.Rizespor 5 2 - 3 7 8 -1 6

14. Y.Malatya 5 2 - 3 5 8 -3 6

15. Sivasspor 5 - 4 1 5 6 -1 4

16. Fenerbahçe 5 1 1 3 7 10 -3 4

17. Göztepe 5 1 1 3 4 7 -3 4

18. Kayserispor 5 1 1 3 8 13 -5 4

19. Kasımpaşa 5 1 - 4 5 8 -3 3

20. Altay 5 - 1 4 3 9 -6 1

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