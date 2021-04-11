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Spor

Altay, Süper Lig yolunda ağır yaralı

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 5 galibiyetin ardından evinde Beypiliç Boluspor'a 1-0 yenilen Altay, 3 puandan fazlasını kaybetti. Ligde 53 puanda kalan siyah-beyazlılar, 3'üncü sıradaki yerini 55 puana ulaşan Adana Demirspor'a kaptırarak 4'üncü sıraya geriledi.

DHA11 Nisan 2021 Pazar 12:16 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 12:16
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İzmir ekibinin direkt Süper Lig barajında yer alan 2'nci sıradaki Yılport Samsunspor'la arasındaki puan farkı da 1'den 4'e yükseldi. Orta sıralarda yer alan Boluspor karşısında hücumda etkili olamayan Altay, 8 hafta sonra bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

Siyah-beyazlılarda cezalı olması nedeniyle forma giyemeyen Erhan'ın yokluğu hissedilirken, penaltıya neden olan kaleci Cihan da sosyal medyada taraftarların tepkisini çekti. Altaylı taraftarlar kalede devre arasında transfer edilen Polonyalı file bekçisi Adam Stackhowiak'ın oynaması gerektiğini dile getirdi. Bu sezon ilk kez 6 maçlık seri yapma fırsatını kaçıran Altay'da Teknik Direktör Osman Özköylü, "Şanssız bir günümüzdeydik. İlk 2 iddiamızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu takım mutlaka çabasının karşılığını alacak" dedi.

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