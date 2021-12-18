Altay Süper Lig'de çöküşe geçti

AA 18 Aralık 2021 Cumartesi 14:14 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 14:14

Ligde en son galibiyetini Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla aldığı 7. haftayı 15 puan ve averajla 3. sırada geçen Altay, o haftayı düşme hattının 9 puan üzerinde geçti. Siyah-beyazlı ekip, daha sonra galip gelemediği 10 haftada 3 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Dünkü GZT Giresunspor mağlubiyetiyle 17. haftayı 18 puanla 16. sırada kapatan Altay, maç fazlasıyla düşme hattındaki Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un dörder puan önünde yer alıyor.

SON 10 HAFTANIN EN BAŞARISIZ TAKIMI

Süper Lig'de galip gelemediği son 10 maçta sadece 3 puan alabilen İzmir temsilcisi, bu süreçte en başarısız ekip konumunda bulunuyor. Altay'ın ardından en başarısız ekipler 17. hafta maçlarını henüz oynamayan Kasımpaşa (5 puan) ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Yukatel Kayserispor (8 puan). Aynı süreçte Trabzonspor 24, Medipol Başakşehir ise 22 puan elde etti.

Altay, ilk devrenin son 2 maçında 21 Aralık Salı günü Trabzonspor'u konuk ettikten sonra 25 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.