Altay, TFF'de açıklama bekliyor

IHA 19 Nisan 2020 Pazar 16:05 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 16:05

Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ve Altınordu CEO’su Barış Orhunbilge yerel bir radyo kanalında bir programa katıldı. Programda konuşan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yaşanan korona virüsü salgını sürecini yakından takip ettiklerini söyledi. Futbolcularda ve kulüpte şu ana kadar korona virüsü vakasına rastlanmadığını vurgulayan Başkan Ekmekçioğlu, futbolcuların zaman zaman evlerinde bazense bireysel olarak tesislerde çalışmaya devam ettiklerini söylerken, kulüp olarak tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

TFF’DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR



Başkan Ekmekçioğlu, yaşanan süreçte Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) organizasyon anlamında bazı açıklamalar beklediklerini söyleyerek, "Ligler ne zaman başlayacak, 30 Mayıs’ta sona erecek kontratların durumu ne olacak gibi. Yabancı oyuncular yaşanan korona virüsü olayında ailelerinin yanına dönmek istediler, yurt dışı uçuşları iptal olunca zorunlu olarak kaldılar. Liglerin eylül ayında başlaması geç olur. Bir şekilde bu maçların oynanması gerekiyor ve bu durum sonsuza kadar böyle gidemez. Gerek havaların iyileşmesi gerekse toplumun bu sürece uyum sağlamasından dolayı bu sürecin kısa sürede biteceğine inanıyorum. Nüfusumuzun Avrupa’ya göre genç ve dinamik olması da sürecin olumlu yönde gitmesine katkı sunuyor" dedi.

"EN DOĞRU KARARI HÜKÜMET VERECEKTİR"



Ekmekçioğlu, Türkiye’nin sağlık alt yapısının iyi olduğunu ve şehir hastaneleri yatırımlarının doğru olduğunun bu süreçle beraber ortaya çıktığını söylerken, bazı kesimler tarafından dile getirilen ’Maçlar Antalya’da oynansın’ görüşünü de, "Antalya’da oynanması yerine İzmir’de oynanabilir. Herkes kendi evinde oynamak istemesi en doğal haktır. Bu konuda en doğru kararı hükümet verecektir" sözleriyle değerlendirdi.

"SÜPER LİG’DE İZMİR DERBİSİ OYNAYALIM"



Öte yandan Başkan Ekmekçioğlu’nun canlı yayındaki ’Buradan bir derbi çıkar ama’ sözlerine Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, "Güzel bir derbi olur. Keşke çıksa" şeklinde karşılık verdi. Ekmekçioğlu, "Kısmet olsa önümüzdeki sezon bir derbi yapsak. Ne güzel olur. Süper Lig de bir derbi yapalım" diyerek Altay’ın Süper Lig iddiasını bir kez daha yineledi.