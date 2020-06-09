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Spor

Altay transferi erteledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da koronavirüs sürecinde gerçekleşen transfer görüşmelerine son verildi. Süper Lig yarışındaki rakiplerinden Akhisarspor'la 21 Haziran Pazar günü evinde çok kritik bir maça çıkacak siyah-beyazlılar, tüm konsantrasyonunu lige verdi.

DHA09 Haziran 2020 Salı 11:52 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 11:52
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Pandemi sürecinde iç transferde Paixao, Putsila, Kappel, Özgür ve Yılmaz'la sözleşme yenileyip, genç yıldız adayları Cenk Özkacar ve Kazımcan Karataş için Süper Lig ekiplerinden gelen teklifleri değerlendiren İzmir temsilcisi, sezon sonuna kadar görüşmeleri askıya aldı.

Sportif Direktör Murat Uluç, "Transfer dönemi olmasa da birçok oyuncumuza transfer teklifleri geliyor. Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim olarak şu anda transfer tekliflerine kulağımızı tıkadık. Bizim Altay olarak bir hedefimiz var. Altay'ı layık olduğu Süper Lig'e çıkarmak. Sezon bittikten sonra oyuncularımıza gelen transfer tekliflerini oturup değerlendiririz. Şu anda Altay'da yöneticisinden futbolcusuna kimsenin transferi düşündüğü yok. Tek düşüncemiz takımı Süper Lig'e çıkarmak. Artık söz bir anlamda futbolcularda olacak" dedi.

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