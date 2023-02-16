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Spor

Altay, Tuna Üzümcü'ye emanet

Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Altay, Sportif Direktör Tuna Üzümcü yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

IHA16 Şubat 2023 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
Altay, Tuna Üzümcü'ye emanet
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin son 6 haftasında alınan başarısız sonuçlardan sonra Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştı. Bu süreçten sonra teknik direktörsüz kalan siyah-beyazlılar, çalışmalarına Sportif Direktör Tuna Üzümcü yönetiminde devam ediyor.

Altay yönetimi bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken, kulislerdeki söylentilere göre de takımı iyi tanımasından dolayı sezonun kalan bölümünü Tuna Üzümcü önderliğinde tamamlayabilir. İzmir temsilcisindeki belirsizliklerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

  • Altay
  • Tuna Üzümcü
  • Sinan Kaloğlu

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