Altay, Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi

26 Ekim 2021 Salı 17:33 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 17:33

Karşılaşmanın 3. dakikasında Belediye Derincespor'da Sercan Uslu'nun ağlara gönderdiği top, kaleci Cihan Topaloğlu'na faul yapıldığı gerekçesiyle gol olarak geçerlilik kazanmadı.

33. dakikada Altay öne geçti. Sol kanattan Özgür Özkaya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün kafayla indirdiği topla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

35. dakikada Altay farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Altay atağında Özgür Özkaya'nın attığı uzun pasa hareketlenen Ahmed Rayan, ceza sahasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Belediye Derincespor 43. dakikada farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Ramazan Özkabak'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Sercan Uslu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

İlk yarısı 2-1 Altay'ın üstünlüğüyle tamamlanan müsabakada 47. dakikada Tolga Ünlü'nün sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Paixao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

59. dakikada Deniz Kadah'ın verdiği pasla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Ahmed Rayan'ın güzel vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.

87. dakikada sağ kanattan yapılan ortada İbrahim Öztürk'ün kaleye göndermek istediği Thiam'ın önüne geldi. Bu oyuncunun vuruşunda top bir kez daha filelere gitti: 5-1.

Karşılaşmayı 5-1 galip tamamlayan Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Abdullah Uğur Sarı

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam (Dk. 21 Björkander/Dk. 80 Zeki Yıldırım), İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 62 Thiam), Kazımcan Karataş, Aka, Thaciano, Ahmed Rayan (Dk. 80 Erhan Çelenk), Deniz Kadah (Dk. 62 Cem Özgener), Paixao

Belediye Derincespor: Taha Ayan, Tayfun Kırca, Efe Karaoğlu, Berkay Çakır (Dk. 69 Eren Türkkal), İlker Cihan, Melih İnan (Dk. 77 Bahtiyar Yıldırım), Kadir Torbacı, Mesut Can Tunalı, Ramazan Özkabak (Dk. 69 Muhammet Fatih Yıldırım), Sercan Uslu (Dk. 69 Bertuğ Başdemir), Uğurcan İkikardeş (Dk. 59 Muhammed Enes Yılmaz)