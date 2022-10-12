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Spor

Altay Yönetimi'nden Sinan Kaloğlu'na ''taraftar'' uyarısı

Spor Toto 1. Lig'de son olarak evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Altay'da yönetim, taraftarlarla diyaloğa giren teknik direktör Sinan Kaloğlu ile görüşecek.

DHA12 Ekim 2022 Çarşamba 12:23 - Güncelleme:
Altay Yönetimi'nden Sinan Kaloğlu'na ''taraftar'' uyarısı
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Müsabakanın ikinci yarısında numaralı tribünde yer alan seyircilerle gördüğü tepki sonrası münakaşaya giren Sinan Kaloğlu'ndan daha sakin kalması istenecek.

Teknik ekibin ve futbolcuların sadece sahaya odaklanmasını bekleyen yönetim, genç teknik adamın bu konuda daha dikkatli olmasını talep edecek. Çaykur Rizespor maçı sonunda taraftarların istifaya davet ettiği Sinan Kaloğlu, alınan sonuçla ilgili 12'nci adamdan özür dileyerek taraftarların özellikle genç futbolculara destek olmalarını talep etmişti.

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