Altay Yönetimi'nden Sinan Kaloğlu'na ''taraftar'' uyarısı

Müsabakanın ikinci yarısında numaralı tribünde yer alan seyircilerle gördüğü tepki sonrası münakaşaya giren Sinan Kaloğlu'ndan daha sakin kalması istenecek.

Teknik ekibin ve futbolcuların sadece sahaya odaklanmasını bekleyen yönetim, genç teknik adamın bu konuda daha dikkatli olmasını talep edecek. Çaykur Rizespor maçı sonunda taraftarların istifaya davet ettiği Sinan Kaloğlu, alınan sonuçla ilgili 12'nci adamdan özür dileyerek taraftarların özellikle genç futbolculara destek olmalarını talep etmişti.