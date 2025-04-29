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Spor

Altay'a kötü haber! FIFA'dan puan silme cezası

İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan Altay'ın FIFA'daki bir dosyasından dolayı 6 puanı silindi.

IHA29 Nisan 2025 Salı 11:44 - Güncelleme:
Altay'a kötü haber! FIFA'dan puan silme cezası
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 2 hafta kala küme düşen Altay'da sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp, eski Brezilyalı oyuncusu William De Amorim'e olan 466 bin Euro borcu nedeniyle 6 puan silme cezasına çarptırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Altay Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlılar, Ekim 2024'te de TFF Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puan silme cezası almıştı.

Bu sezon itibarıyla 9 puanı silinen Altay, ligin bitimine 1 hafta kala 22 puanla 17. sırada yer alıyor.

  • altay
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