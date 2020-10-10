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Spor

Altay'a Yekta Kurtuluş'tan iyi haber

Altay'ın Antalyaspor'dan transfer ettiği ve bir süredir sakatlıklarla boğuşan Yekta Kurtuluş'un, topla çalışmalara başladığı öğrenildi.

DHA10 Ekim 2020 Cumartesi 13:40 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 13:40
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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da yeni transferlerden Yekta Kurtuluş'un takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Süper Lig ekiplerinden Fraport-Tav Antalyaspor'dan 25 Eylül'de transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu kamp döneminde takımda yer almaması nedeniyle bir süredir antrenmanlarda bireysel olarak düz koşu yapıyordu.

İdman eksiğini giderek kapatan Yekta'nın topla çalışmalara başlaması kurmayların keyfini yerine getirdi. Deneyimli futbolcunun milli maç nedeniyle lige verilen arada fiziksel açığını kapatıp forma savaşına dahil olacağı belirtildi. Büyük beklentilerle transfer edilen ve forma için gün sayan 34 yaşındaki oyuncu, Eskişehirspor ve Keçiörengücü (D) galibiyetlerinde görev alamadı.

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