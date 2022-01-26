Altay'a yeni antrenör geldi

AA 26 Ocak 2022 Çarşamba 14:37 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 14:37

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, lige verilen arada bugünden itibaren 3 Şubat Perşembe gününe kadar çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan Cebrail Karayel ile Thaciano Da Silva'nın takımla çalışmalara başlayıp başlamayacağının, gün içindeki saha testlerinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

İbrahim Öztürk'ün tamamen iyileştiği, karın bölgesindeki ağrıları nedeniyle tedavi için Hollanda'ya giden Leandro Kappel'in, iyileştikten sonra kampa katılacağı aktarıldı.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Andre Poko'nun hafta sonuna kadar Antalya'da olacağı kaydedildi.

Altay'da UEFA A Lisans sahibi Ömer Faruk Mahir'in atletik performans antrenörü olarak görev yapmaya başladığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekibin 27 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Mateuzs Lis, Cihan Topaloğlu, İbrahim Öztürk, Marco Paixao, Khaly Thiam, Leandro Kappel, Andre Poko, Eric Björkander, Thaciano Da Silva, Daouda Bamba, Martin Rodriguez, Serge Aka, Cesar Pinares, Özgür Özkaya, Murat Akça, Zeki Yıldırım, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü, Deniz Kadah, Ceyhun Gülselam, Cebrail Karayel, Ozan Evrim Özenç, Kazımcan Karataş, Mohammad Naderi, Ahmed Rayan, Mustafa Çalışkan, Tugay Gündem.