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Spor

Altay'da 3 futbolcu kulübe ihtarname gönderdi

Altay'da Eric Björkander, Mohammad Naderi ve Tolga Ünlü'nün alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladığı öğrenildi.

DHA28 Aralık 2022 Çarşamba 13:56 - Güncelleme:
Altay'da 3 futbolcu kulübe ihtarname gönderdi
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Spor Toto 1. Lig'de olaylı Göztepe derbisinde hükmen mağlup sayılıp, Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puan silme cezası alan ve son 2 maçını kaybederek devre arasına oldukça moralsiz giren Altay'ın başı şimdi de kadrosundaki alacaklı oyuncularıyla derde girdi. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlı takımda İsveçli stoper Eric Björkander, İranlı sol bek Mohammad Naderi ve sağ bek Tolga Ünlü'nün alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladığı öğrenildi.

Yönetim geçtiğimiz günlerde Björkander'e bir miktar ödeme yaparken, bu 3 oyuncuyla birlikte Portekizli golcü Marco Paixao'nun da ödeme yapılmaması halinde FIFA'ya başvurma yoluna gideceği ifade edildi. Oyuncuların yuvadan uçmaması için acil kaynak arayışına giren yönetimin 2 Ocak'taki Antalya kampı başlamadan önce futbolculara ödeme yapması gerekiyor. Yabancı oyuncular 15 gün, yerli futbolcular ise 30 gün ödeme yapılmazsa serbest kalma hakkı kazanıyor.

  • Eric Björkander
  • Mohammad Naderi
  • Tolga Ünlü
  • Altay

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