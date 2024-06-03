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Spor

Altay'da 7 oyuncunun sözleşmesi bitiyor

Altay'da, 30 Haziran 2024 itibarıyla Murat Uluç, Deniz Kadah, Ozan Evrim Özenç, Nurettin Küçükdeniz, Tugay Gündem ve Mustafa Çalışkan'ın sözleşmesi sona erecek.

IHA3 Haziran 2024 Pazartesi 15:03 - Güncelleme:
Altay'da 7 oyuncunun sözleşmesi bitiyor
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TFF 2. Lig'e düşen ve tarihinin en karanlık günlerini geçiren Altay'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takımın en önemli oyuncularından birisi olan Eren Erdoğan maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshederken, birçok oyuncu da yol ayrımının eşiğine geldi. İlk olarak sözleşmesi sona erecek olan oyuncuların takımdan ayrılması beklenirken, kaleciler Ozan Evrim Özenç, Mustafa Çalışkan, forvetler Murat Uluç, Deniz Kadah, Nurettin Küçükdeniz ve savunmacı Tugay Gündem'in sözleşmeleri 30 Haziran 2024'te sona erecek. Siyah-beyazlıların şu anda bu oyunculara alacaklarını verme gibi bir gücü olmadığı için 7 futbolcunun da takımdan ayrılmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

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