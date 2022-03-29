Altay'da Ahmed Rayan, Sinan Kaloğlu'nun gözüne girdi

Siyah-beyazlılarda forvet oyuncuları ilk maçına çıkacak teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun gözüne girmek için savaş verirken, golcüler arasında Rayan'ın antrenmanlardaki performansıyla bir adım önde olduğu bildirildi.

Deniz Kadah'ın sakat olduğu İzmir temsilcisinde diğer forvetler Bamba, Paixao ve Rayan formayı kapmak için mücadele verirken, 24 yaşındaki Mısırlı santrforun Antalyaspor karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Eski bir golcü olan teknik direktör Kaloğlu'nun takımın forvetleriyle özel olarak ilgilendiği kaydedildi. Bu sezon Süper Lig'de 21 maçta 6 kez 11'de şans bulup 605 dakika sahada kalan Rayan 4 gol, 1 asistle oynadı. Rayan, kupada ise 3 maçta 4 kez rakip fileleri sarstı.