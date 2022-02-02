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Spor

Altay'da Andre Poko krizi

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Göztepe derbisinin hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren düşme hattındaki Altay'da Gabonlu Andre Poko'nun henüz ülkesinden dönmediği belirtildi.

DHA2 Şubat 2022 Çarşamba 12:49 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:49
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Gabon Milli Takımı'nda forma giyen Altay'ın orta saha oyuncusu Andre Poko, Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda Burkina Faso'ya 23 Ocak'ta elenmelerine rağmen Türkiye'ye dönüş yapmadı. Göztepe'de forma giydiği dönemde milli takımdan gecikmeli dönmesi nedeniyle kadro dışı kalan Poko yarın sona erecek Antalya kampını kaçırdı.

Siyah-beyazlı takımın önemli isimlerinden biri olan Gabonlu oyuncunun pazar günü derbide konuk olacakları eski takımı Göztepe'ye karşı forma giymesi bekleniyor.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oynanan 4 müsabakada görev yapamayan sağ bek Cebrail ve son Konya maçında oynamayan Thaciano'nun iyileştiği İzmir ekibinde Serge Aka'nın tedavisi sürüyor. Özel izinle Hollanda'da tedavi gören Kappel takıma katılırken, kırmızı kart cezalısı Pinares ve sarı kart cezalısı Ceyhun derbide oynamayacak.

  • Andre Poko
  • Altay
  • Afrika Uluslar Kupası
  • Gabon Milli Takımı

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