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Spor

Altay'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Altay'da maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA7 Şubat 2022 Pazartesi 18:44 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 18:44
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Altay, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Altay, 11 Şubat Cuma günü saat 20.00'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, dün oynanan Göztepe derbisinin ardından bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bugün öğleden sonra Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta gözetiminde yapılan antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından taktik ve şut çalışmaları gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı.

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