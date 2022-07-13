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Spor

Altay'da Ceyhun Gülselam ile yeni sözleşme imzalandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

AA13 Temmuz 2022 Çarşamba 23:30 - Güncelleme:
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Altay, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen 34 yaşındaki oyuncu Ceyhun Gülselam ile yeniden anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Ceyhun Gülselam'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bir sezondur formamızı başarıyla giyen tecrübeli futbolcumuz Ceyhun Gülselam 2 yıl daha bizimle. Ceyhun Gülselam, başkanımız Ayhan Dündar ile Afyon'da bir araya gelerek kendisini yeniden siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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