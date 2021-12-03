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Spor

Altay'da Galatasaray maçı öncesi 4 eksik var

Süper Lig'de yarın Galatasaray deplasmanında puan arayacak Altay'da, cezalı Khaly Thiam'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan'ın da forma giymesi beklenmiyor.

AA3 Aralık 2021 Cuma 10:43 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 10:43
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Altay, yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Altay müsabakasında hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Ligde 17 puanla 13. sırada bulunan Altay, son galibiyetini aldığı 7. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasından sonra çıktığı 7 müsabakada 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Khaly Thiam'ın cezalı olduğu siyah-beyazlı ekipte, bu önemli maç öncesi Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan'ın ise sakatlıkları devam ediyor.

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