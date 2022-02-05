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Spor

Altay'da Göztepe derbisi öncesi 3 eksik

Serkan Özbalta yönetimindeki ilk maçta yarın Göztepe ile karşılaşacak Altay'da, Ceyhun Gülselam, Cesar Pinares ve Serge Aka forma giyemeyecek.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 09:53 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 09:53
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Spor Toto Süper Lig'de 16 müsabakadır galip gelemeyen Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile ilk maçında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Hakem Sarper Barış Saka'nın düdük çalacağı Göztepe-Altay derbisi yarın saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda başlayacak.

Ligde 7. haftada Beşiktaş'ı mağlup ettikten sonra 16 müsabakadır kazanamayan Altay, bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, üst üste 8 maçta puan çıkaramadı.

Kart cezalıları Ceyhun Gülselam ve Cesar Pinares'in yanı sıra sakatlığı süren Serge Aka yarın forma giyemeyecek.

ALTAY'IN SÜPER LİG'DEKİ 56. TEKNİK DİREKTÖRÜ

Mustafa Denizli'nin 20. haftanın ardından görevden ayrıldığı Altay'da 3 maç görev yapan Mert Nobre'den sonra teknik direktörlüğe Serkan Özbalta getirildi. Daha önce Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK'yi çalıştıran Özbalta, Altay'ın Süper Lig'deki 56. teknik direktörü olacak.

Özbalta, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de ilk maçına yarın çıkacak.

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