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Spor

Altay'da Göztepe derbisi öncesi 4 futbolcunun durumu belirsiz

Süper Lig'de yarın ezeli rakibi Göztepe'yi konuk edecek olan Altay'da, sakatlıkları bulunan Pinares, Rayan, Poko ve Rodriguez'in durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 10:06
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Süper Lig'de son 2 haftada puanı bulunmayan Altay, 5. hafta mücadelesinde yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altay-Göztepe mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'e 18 yıl aradan dönen Altay, ilk 2 haftada Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettikten sonra Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu.

Ligde 6 puan ve averajla 9. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, yarın rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Altay'da sakatlıkları bulunan Cesar Pinares, Ahmed Rayan, Andre Poko ve Martin Rodriguez'in durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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