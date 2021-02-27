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Spor

Altay'da İbrahim Öztürk, Giresunspor maçında yok

Altay, TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda lider Giresunspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan İbrahim Öztürk karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA27 Şubat 2021 Cumartesi 10:42 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:42
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TFF 1. Lig'de ilk 6 sırada kendisine yer bulmak isteyen Altay, yarın lider Giresunspor'a konuk olacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde ilk maçında Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 yenildikten sonra deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza atan Altay, hafta içinde diğer İzmir temsilcisi Altınordu'ya 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan İbrahim Öztürk karşılaşmada forma giyemeyecek.

Haftaya 38 puan ve averajla 7. sırada giren Altay'ın rakibi Giresunspor, 53 puanla zirvede yer aldığı ve 16 maçtır kaybetmediği ligde, son 12 müsabakasını kayıpsız geçti.

İzmir'deki ilk müsabakada 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

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