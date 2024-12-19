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Spor

Altay'da kaleci Ozan dönüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında deplasmanda Kırklarelispor'la karşılaşacak Altay'da sakatlık yaşayan ve geçen hafta cezalı olması nedeniyle kadroda yer almayan kaleci Ozan'ın iyileşerek takımla çalışmalarda yer aldığı belirtildi.

DHA19 Aralık 2024 Perşembe 12:28 - Güncelleme:
Altay'da kaleci Ozan dönüyor
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Önceki hafta cezalı duruma düştüğü Kepezspor deplasmanında kasığındaki ağrıların artması nedeniyle devre arasında oyundan alınan 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi İzmir'de oynanan Isparta 32 Spor maçında görev yapamadı.

Isparta karşısında siyah-beyazlı ekibin kalesini altyapıdan yetişen 19 yaşındaki Ulaş korudu. Cezası sona eren 31 yaşındaki kaleci Ozan'ın aynı zamanda iyileştiği ve bu hafta ilk 11'e döneceği belirtildi. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezasını tamamlayan sağ kanat Onur Efe de Kırklarelispor deplasmanında 11'deki yerini alabilecek. Ligde üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra son 2 maçını kaybederek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Altay, bu hafta galip gelerek devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

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