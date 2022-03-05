İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2022 Cumartesi / 2 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2287
  • EURO
    15,614
  • ALTIN
    899.24
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay'da Karagümrük maçı öncesi tek eksik
Spor

Altay'da Karagümrük maçı öncesi tek eksik

Süper Lig'fde yarın Fatih Karagümrük deplasmanında puan arayacak Altay'da, Eren Erdoğan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 09:56 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:56
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında çıkmaya çalışan Altay, 28. haftada yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak VavaCars Fatih Karagümrük-Altay müsabakasında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak. Ligde 16 maç galip gelemedikten sonra teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 4 müsabakada 7 puan çıkaran Altay, haftaya 25 puanla 18. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekipte Eren Erdoğan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

İlk yarıda konuk ettiği rakibine 1-0 yenilen Altay, geride kalan 9 Süper Lig maçında rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.