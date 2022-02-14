Altay'da Karamoko Bamba yedek kulübesinden çıkamıyor!

DHA 14 Şubat 2022 Pazartesi 13:59 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 13:59

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 7 kez rakip fileleri sarsan Fildişi Sahilli forvet Fenerbahçe (D), İttifak Holding Konyaspor, Göztepe (D) ve Çaykur Rizespor'la oynanan son 4 maçta yedek soyundu.

Bu 4 maçın 2'sinde Mısırlı golcü Rayan, son 2 karşılaşmada ise Deniz Kadah ileri uçta görev yaptı. Son golünü 4 Aralık'taki Galatasaray deplasmanında penaltıdan kaydeden Bamba, son 10 müsabakada gol sevinci yaşayamadı. 26 yaşındaki futbolcu cumartesi günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçında suskunluğunu bozmayı hedefliyor. Altay'da sarı kart cezalısı stoper Murat forma giyemeyecek.