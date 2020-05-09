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Spor

Altay'da Kerim Avcı Türkiye'ye dönmedi

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da tedavisi için takımdan ayrılan Kerim Avcı'nın İzmir'e dönmediği öğrenildi.

DHA09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:44 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:44
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Siyah beyazlı takım kendi tesislerinde antrenmanlarına başlarken, koronavirüs salgını öncesi sakatlık yaşayan Kerim, özel doktoruna tedavi olmak için İstanbul'a gitti. Gurbetçi futbolcunun daha sonra ailesinin yanına Almanya'ya gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği belirtildi.

Fatih Karagümrük deplasmanında yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz dış yan bağlarında kısmi yırtık tespit edilen tecrübeli 10 numaranın iyileştiği ve düz koşulara başladığı kaydedildi. Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Kerim, 14 gün karantinada kaldıktan sonra takıma katılabilecek. Altay'da Hollandalı Kappel de Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'daki bir öğrenci yurdunda karantina günlerini sürdürüyor.

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