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Spor

Altay'da Leandro Kappel beklentileri karşılayamadı

Spor Toto Süper Lig'de 11 haftadır galip gelemeyince düşme hattıyla arasındaki puan farkı 1'e inen Altay'da Hollandalı sağ kanat oyuncusu Leandro Kappel, gol orucuna girdi.

DHA23 Aralık 2021 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 12:12
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Bu sezon ilk kez Süper Lig deneyimi yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, 3 puan yüzü göremedikleri son 11 maçta gol sevinci yaşayamadı. Bu sezon Göztepe ve Beşiktaş filelerini 1'er kez sarsan Kappel, daha çıktığı müsabakalarda rakip fileleri sarsamadı.

Takımın bankolarından biri olan Hollandalı oyuncu, 18 maçın 17'sinde ilk 11'de şans bulurken, sadece önceki hafta ilk kez kesik yediği Giresunspor deplasmanında oyuna ikinci yarıda girdi. Süratiyle rakip defans oyuncularını zor durumda bırakan Kappel, son vuruşlarda etkisiz kaldı. Tecrübeli forvet fazla gol atamasa da yaptığı 5 asistle teselli buldu.

Öte yandan cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Altay'da stoper İbrahim'in tedavisi sürüyor.

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