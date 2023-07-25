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Spor

Altay'da Marco Paixao, antrenmanlara başladı

Altay'da alacakları ödenen Marco Paixao, siyah-beyazlı takımın Afyon kampına katılarak yeni sezon için antrenmanlara başladı.

IHA25 Temmuz 2023 Salı 11:00 - Güncelleme:
Altay'da Marco Paixao, antrenmanlara başladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, transfer yasağı olması sebebiyle mevcut kadroyu koruma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Marco Paixao, ödeme alamadığına dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Altay'la yeni sezon için anlaşmaya yanaşmamıştı. Bu durum üzerine kaynak arayışına giren İzmir ekibi, uzun bir süre sonra Portekizli golcünün alacakları için bir kaynak oluşturdu ve 38 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmayı başardı. Marco Paixao da takımın Afyon'da gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmalarına katıldı ve yeni sezon hazırlıklarına başladı.

ALTAY'DA 4 KEZ GOL KRALI OLDU

Portekizli futbolcu, İzmir temsilcisiyle 1. Lig'de 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023 sezonlarında gol krallığında zirvede yer almıştı. 38 yaşındaki oyuncunun, 5 sezondur formasını giydiği Altay'la 103 golü bulunuyor.

  • Altay
  • Marco Paixao
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