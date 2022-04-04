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Spor

Altay'da Marco Paixao'ya af yok

Altay'da alacakları nedeniyle yönetimle ters düşen ve kadro dışı bırakılan Marco Paixao'nun şu an için affı gündemde değil.

DHA4 Nisan 2022 Pazartesi 12:30 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 12:30
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Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından evinde Fraport Tav Antalyaspor'a 2-1 yenilen düşme potasındaki Altay'da hesap devri başladı. Kurtuluş bölgesindeki GZT Giresunspor'un 7 puan gerisinde bulunan siyah-beyazlılar, kalan 7 maç için umudunu kaybetmedi. Antalyaspor maçıyla göreve başlayan teknik direktör Sinan Kaloğlu, asla pes etmeyeceklerini dile getirdi. Önlerinde 21 puan olduğunu ifade eden Kaloğlu, "Sonuna kadar mücadelemizi göstereceğiz, savaşacağız" diye konuştu.

Bu hafta Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Altay, 7 maçın 4'ünü evinde oynayacak. Adana deplasmanın ardından Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda konuk edecek siyah-beyazlılar Atakaş Hatayspor (D), GZT Giresunspor, Trabzonspor (D) ve Kasımpaşa maçlarıyla sezonu tamamlayacak.

Öte yandan alacakları nedeniyle yönetimle ters düşen ve kadro dışı bırakılan golcü Paixao'nun şu an için affı gündemde değil.

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